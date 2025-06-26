"مرورك على ميت عقبة لن ينسى".. كيف ودعت جماهير الزمالك حمزة المثلوثي؟

كتبت-هند عواد:

ودعت جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعدما أعلن رحيله عن صفوف الفريق.

وأعلن حمزة المثلوثي رحيله عن الزمالك بنهاية تعاقده مع الفريق، بعد 5 سنوات قضاها مع الفريق منذ انضمامه إلى الأبيض في أكتوبر 2020.

وأطلقت جماهير الزمالك حملة على منصة "إكس" بـ"هاشتاج" شكرا حمزة المثلوثي لتوديع اللاعب، وكتب أحد المشجعين: "شكرًا حمزة المثلوثي، كنت مثالًا على اللاعب المحترف الذي يعمل بكل إخلاص وحب للقميص الذي يرتديه، ستبقى في قلوب جماهير الزمالك دائمًا".

وأضاف آخر: "خمس سنوات بقميص نادى الزمالك حقق خلالهم الدولى التونسى بطولتين دورى، وبطولتين كاس مصر، بطولة كونفدرالية، وبطولة كاس السوبر الافريقى، شكرًا حمزة المثلوثي. مرورك على ميت عقبة لن ينسى".

وأشاد أحد المشجعين بالمثلوثي وكتب: "الراقي حمزة المثلوثي العقلية المحترفة الأفضل على الإطلاق في تاريخ الزمالك، شكرًا حمزة و نحبك برشا يا بن تونس الخضراء ولنا عودة بإذن الله".

وعلق آخر: "شكرا حمزة المثلوثي كنت لاعبا مخلصا، عمرك ما بعت ولا كنت قليل الأصل، لاعب راجل محترم قدرت حب الجماهير هتفضل ليك مكانه في قلوبنا دايما والزمالك بيتك في أي وقت مهما طال العمر تاريخك معانا في قلوبنا شكرا يا بن تونس شكرا حمزة المثلوثي".

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