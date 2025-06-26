كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

2 0
04:00

ريفر بليت

كأس العالم للأندية

اوراوا ريد دياموندز

0 4
04:00

مونتيري

كأس العالم للأندية

يوفنتوس

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"مرورك على ميت عقبة لن ينسى".. كيف ودعت جماهير الزمالك حمزة المثلوثي؟

11:55 ص الخميس 26 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي
  • عرض 10 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 10 صورة
    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 10 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 10 صورة
    حمزة المثلوثي: 6.9 من 10
  • عرض 10 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 10 صورة
    حمزة المثلوثي مع شيكابالا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

ودعت جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعدما أعلن رحيله عن صفوف الفريق.

وأعلن حمزة المثلوثي رحيله عن الزمالك بنهاية تعاقده مع الفريق، بعد 5 سنوات قضاها مع الفريق منذ انضمامه إلى الأبيض في أكتوبر 2020.

وأطلقت جماهير الزمالك حملة على منصة "إكس" بـ"هاشتاج" شكرا حمزة المثلوثي لتوديع اللاعب، وكتب أحد المشجعين: "شكرًا حمزة المثلوثي، كنت مثالًا على اللاعب المحترف الذي يعمل بكل إخلاص وحب للقميص الذي يرتديه، ستبقى في قلوب جماهير الزمالك دائمًا".

وأضاف آخر: "خمس سنوات بقميص نادى الزمالك حقق خلالهم الدولى التونسى بطولتين دورى، وبطولتين كاس مصر، بطولة كونفدرالية، وبطولة كاس السوبر الافريقى، شكرًا حمزة المثلوثي. مرورك على ميت عقبة لن ينسى".

وأشاد أحد المشجعين بالمثلوثي وكتب: "الراقي حمزة المثلوثي العقلية المحترفة الأفضل على الإطلاق في تاريخ الزمالك، شكرًا حمزة و نحبك برشا يا بن تونس الخضراء ولنا عودة بإذن الله".

وعلق آخر: "شكرا حمزة المثلوثي كنت لاعبا مخلصا، عمرك ما بعت ولا كنت قليل الأصل، لاعب راجل محترم قدرت حب الجماهير هتفضل ليك مكانه في قلوبنا دايما والزمالك بيتك في أي وقت مهما طال العمر تاريخك معانا في قلوبنا شكرا يا بن تونس شكرا حمزة المثلوثي".

اقرأ أيضًا:

"تلميذ فيريرا".. هل يستعين الزمالك بالمدرسة البرتغالية مجددا

بن شرقي تخطى الـ6 مليون جنيه.. أسعار ساعات ثلاثي الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة المثلوثي الزمالك جماهير الزمالك تودع حمزة المثلوثي رحيل حمزة المثلوثي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور
5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل بـ"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟