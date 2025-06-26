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"يقعد على الدكة".. طارق يحيى يوجه رسالة نارية بشأن لاعب الزمالك

11:34 ص الخميس 26 يونيو 2025
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كتب- محمد خيري:

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أنه ينتظر من جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك الرؤية الكاملة والصحيحة في ملف الصفقات الجديدة بالإضافة لتسويق اللاعبين، مؤكدا بأنه من الضروري ضم عناصر جيدة لتدعيم صفوف الفريق.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث عبر فضائية النهار: "أرى أن الزمالك تأخر في حسم ملف المدير الفني الجديد، خصوصا أن الفريق عليه الاستعداد بقوة للموسم المقبل".

وأضاف: "وجود جون إدوارد مهم وهو يحصل على كافة الصلاحيات، كما أن لجنة التخطيط لديها اختصاصات، لكن لابد من الإسراع في حسم ملف الصفقات والاستعداد بشكل قوي، خاصة أن الإسكواد الحالي يحتاج للتدعيم بقوة، والتأخر ليس في مصلحة الزمالك لأن اللاعبين "الفرز الأول" ستنتقل لأندية أخرى".

وأكمل: "يجب التعاقد مع مدير فني لديه خبرات في إفريقيا ويعرف الأندية المصرية والقارية بشكل جيد، يجب أن يتمتع المدرب الجديد بدراية كاملة حول المنافسين، وأتمنى أن يصدر مجلس الزمالك قرارات سريعة".

وتابع: "لا أؤيد فكرة رحيل حسام عبدالمجيد عن الزمالك، وهو مركز مهم للغاية وأصبحت فيه مشكلة كبيرة في مصر، وحسام تطور كثيرًا، بعدما تعرضنا لانتقادات كبيرة خلال وجودي في قطاع الناشئين مع بداية مشوار اللاعب.

وأضاف: "يجب التجديد مع حسام عبدالمجيد، واتخاذ موقف حاسم معه، لو رفض التجديد يجلس على مقاعد البدلاء، لأنه بذلك يعني أنه حسم أمره بالرحيل بعد نهاية عقده".

وأتم: "رحيل أي لاعب عن الزمالك يجب أن يكون وفقا لشروط معينة، وتحقيق استفادة مالية وفنية منه".

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