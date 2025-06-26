كتب- محمد خيري:

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة ليس لها علاقة بعقود لاعبي كرة القدم ولا يوجد أي دور رقابي مطلقًا على تلك العقود.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "صندوق التمويل لرعاية النشء لا علاقة له مطلقا بوزارة الرياضة. وهو تم إنشاؤه بقرار جمهوري، وليس له علاقة بالرياضة، ويختص بالأنشطة الشبابية".

وأضاف: "وزارة الرياضة لا تحصل مطلقا على أي نسب مالية من عقود اللاعبين، وليس من حق الوزارة طلب الاطلاع على أي عقد رسمي".

وزاد: "النسب التي يتم تحصيلها من عقود اللاعبين تذهب لميزانية اتحاد الكرة، وهو يحصل على نسب تتراوح ما بين 3 و4 و5 %، بمعنى أن أي لاعب قام بالتجديد يحصل على 3%، لو لاعب محلي انتقل لنادي آخر يحصل على 4%، ولو كان لاعب أجنبي جديد يحصل اتحاد الكرة على 5%".

وأكمل: "الفلوس التي تدخل خزينة اتحاد الكرة تخضع لرقابة مالية من الوزارة مثل باقي الأندية، وهذا أمر طبيعي جدًا من جانب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات عندما يقوم بالمراقبة المالية".

وأوضح: "وزارة الرياضة أو الجهات الرقابية لم تطلب مطلقا الإطلاع على عقود زيزو، والأمور المحاسبية يتم التعامل فيها بالأوراق فقط".

وأشار إلى أن وزارة الرياضة تراقب الوضع المالي في اتحاد الكرة عندما يكون هناك أمر معين، وليس للأمر علاقة مؤخرا بعقود اللاعبين ومنهم أحمد زيزو لاعب النادي الأهلي.

وتابع: "ليس لنا علاقة بالأرقام المالية في عقود زيزو أو غيره من اللاعبين، ما يخصنا هو الأوراق الرسمية، ولا يوجد أي أزمات مطلقًا بشأن الأمر، ولم نطلب الاطلاع مطلقا على عقد زيزو".

وأكمل: "الوزير عندما تحدث عن موضوع الهدايا كان يقوم بسرد مجموعة من الأحداث، والتي ترد على اتهامات غير منطقية، بشأن أن الدكتور أشرف صبحي لا يحب النادي الأهلي، وهو يرى أن الكابتن محمود الخطيب قيمة رياضية كبيرة، ويدعمه بشكل مستمر".

وأختتم أن وزارة الرياضة دائما تساند وتدعم جميع البعثات الرياضية، ويتم التواصل مع السفارات لتذليل كافة العقبات.