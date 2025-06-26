كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

الوداد البيضاوي

- -
22:00

العين

كأس العالم للأندية

يوفنتوس

- -
22:00

مانشستر سيتي

كأس العالم للأندية

إنتر ميلان

0 0
04:00

ريفر بليت

جميع المباريات

إعلان

ميدو: صفقات الزمالك يتولاها شخص واحد... وهذه ميزة الأهلي وبيراميدز

02:31 ص الخميس 26 يونيو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    ميدو وحيازم إمام
  • عرض 15 صورة
    ميدو من مؤتمر الزمالك 1
  • عرض 15 صورة
    ميدو وهشام نصر من مؤتمر الزمالك 3
  • عرض 15 صورة
    الزمالك
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد بتروجيت (7)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد بتروجيت (2)
  • عرض 15 صورة
    بتروجيت ضد الزمالك
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد بتروجيت
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبتروجيت (8)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبتروجيت (7)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد بتروجيت (5)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد بتروجيت (4)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ضد بتروجيت (3)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وبتروجيت (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك عن ملامح التدعيمات التي سيبرمها الفارس الأبيض بالموسم الجديد، وطموح الفريق في الفترة القادمة.

وخلال تواجده مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في قناة أون تايم سبورت قال ميدو:" الزمالك لا يقبل أن يدخل أي موسم إلا وهو ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها، والقائمة الفنية للزمالك ستكون جاهزة للمنافسة، وهذا أمر لا شك فيه."

وأضاف ميدو: "صحيح أن الأهلي وبيراميدز يمتلكان أفضلية من حيث استقرار التشكيل وتواجد لاعبين مع الفريق منذ أكثر من موسم، وهذا يمنحهم ميزة، لكن الزمالك قادر على الظهور بشكل قوي."

وتابع: "الأهلي دعم صفوفه بشكل جيد جدًا، وربما في بعض المراكز بشكل زائد عن الحد، لكن ذلك لا يعني أن المنافسة محسومة."

وعند سؤاله عن احتياجات الزمالك في سوق الانتقالات، شدد ميدو على أن الملف بالكامل تحت قيادة جون إدوارد، قائلًا: "جون إدوارد هو المسؤول الأول والأخير عن الصفقات، ونحن في نادي الزمالك ندعمه في كل قراراته."

واختتم:"في تغييرات كبيرة ستحدث داخل الفريق، لكن الأهم أن الجمهور يعرف أن هذه التغييرات يقودها شخص واحد فقط، مشكلتنا في فترات سابقة كانت تعدد الآراء والتدخلات، أما الآن، فتم اتخاذ قرار واضح بأن جون إدوارد هو المسؤول الوحيد عن هذا الملف، وكلنا خلفه."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ميدو تصريحات ميدو صفقات الزمالك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة