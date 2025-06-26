ميدو: صفقات الزمالك يتولاها شخص واحد... وهذه ميزة الأهلي وبيراميدز

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك عن ملامح التدعيمات التي سيبرمها الفارس الأبيض بالموسم الجديد، وطموح الفريق في الفترة القادمة.

وخلال تواجده مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد في قناة أون تايم سبورت قال ميدو:" الزمالك لا يقبل أن يدخل أي موسم إلا وهو ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها، والقائمة الفنية للزمالك ستكون جاهزة للمنافسة، وهذا أمر لا شك فيه."

وأضاف ميدو: "صحيح أن الأهلي وبيراميدز يمتلكان أفضلية من حيث استقرار التشكيل وتواجد لاعبين مع الفريق منذ أكثر من موسم، وهذا يمنحهم ميزة، لكن الزمالك قادر على الظهور بشكل قوي."

وتابع: "الأهلي دعم صفوفه بشكل جيد جدًا، وربما في بعض المراكز بشكل زائد عن الحد، لكن ذلك لا يعني أن المنافسة محسومة."

وعند سؤاله عن احتياجات الزمالك في سوق الانتقالات، شدد ميدو على أن الملف بالكامل تحت قيادة جون إدوارد، قائلًا: "جون إدوارد هو المسؤول الأول والأخير عن الصفقات، ونحن في نادي الزمالك ندعمه في كل قراراته."

واختتم:"في تغييرات كبيرة ستحدث داخل الفريق، لكن الأهم أن الجمهور يعرف أن هذه التغييرات يقودها شخص واحد فقط، مشكلتنا في فترات سابقة كانت تعدد الآراء والتدخلات، أما الآن، فتم اتخاذ قرار واضح بأن جون إدوارد هو المسؤول الوحيد عن هذا الملف، وكلنا خلفه."