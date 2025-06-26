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بعد إعلان رحيله.. ماذا قدم حمزة المثلوثي مع الزمالك خلال 5 سنوات؟

02:23 ص الخميس 26 يونيو 2025
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  • عرض 16 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 16 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي
  • عرض 16 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي لاعب نادي الزمالك
  • عرض 16 صورة
    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    المثلوثي لاعب نادي الزمالك
  • عرض 16 صورة
    حمزة المثلوثي وزوجته_1
  • عرض 16 صورة
    التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 16 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 16 صورة
    حمزة المثلوثي: 6.9 من 10
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    حمزة المثلوثي
  • عرض 16 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 16 صورة
    حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    حمزة المثلوثي
  • عرض 16 صورة
    المثلوثي
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي رحيله رسميًا عن صفوف نادي الزمالك، وذلك عقب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء وعدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد للموسم الجديد.

وانضم المثلوثي إلى الزمالك في أكتوبر 2020، قادمًا من النادي الرياضي الصفاقسي، ليخوض رحلة دامت خمسة مواسم، شارك خلالها في 152 مباراة بمختلف البطولات.

ونعرض في السطور التالية أرقام المثلوثي مع الزمالك كالتالي:

الدوري المصري: 103 مباريات – هدف واحد – 6 مساهمات تهديفية – 15 إنذارًا

دوري أبطال أفريقيا: 15 مباراة

كأس الكونفدرالية الأفريقية: 17 مباراة – 3 أهداف – 4 إنذارات

كأس مصر: 13 مباراة – هدف – 3 إنذارات

كأس السوبر المصري: 3 مباريات

كأس السوبر الأفريقي: مباراة واحدة – إنذار

ماهي بطولات حمزة المثلوثي مع الزمالك:

حقق المثلوثي 6 بطولات مع الزمالك خلال مسيرته، جاءت على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز: موسما 2020/2021 و2021/2022

كأس السوبر المصري: موسم 2020/2021

كأس الكونفدرالية الأفريقية: موسم 2023/2024

كأس السوبر الأفريقي: موسم 2024/2025

كأس مصر: موسم 2024/2025

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