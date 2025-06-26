نجم الزمالك يعلن رحيله رسميًا

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن اللاعب التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، رحيله رسميًا عن صفوف القلعة البيضاء بعد انتهاء عقده.

ونشر حمزة المثلوثي رسالة وداعية لجمهور الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أعلن فيها رحيله وجاءت كالتالي:

" إلى شعب الزمالك العظيم، أكتب كلماتي وأنا أحمل مزيجًا من الحرْن والامتنان، بنهاية تجربتي مع نادي الزمالك، النادي الذي كان بيتي، ومصدر فخري وسعادتي على مدار خمس سنوات من العطاء والتحدي.

وواصل: "لم تكن الرحلة سهلة، لكنها كانت عظيمة، خمس سنوات ارتديت فيها قميص الزمالك بكلٍ شرف، قاتلت من أجل هذا الكيان، وكنت جزءًا من لحظات لا تُنسى، رفعنا خلالها الكؤوس، واحتفلنا مع جماهير عظيمة، لا تعرف إلا العشق والانتماء.

وتابع المثلوثي في بيانه: "الإصابة الأخيرة كانت ضربة موجعة، ليس فقط لجسدي، بل لروحي أيضًا، ولكن هذه هي كرة القدم، وهذه هي الحياة، كنت أتمنى أن أواصل الدفاع عن هذا الشعار، لكن لكل قصة نهاية، حتى وإن لم تكن كما تمنينا.

وأردف : "أشكر إدارة النادي والجهاز الفني و الطبي و جميع العمال وكل من وثق بي ووقف بجانبي. وأشكر زملائي الذين كانوا سندًا قيقيًا داخل وخارج الملعب، والأهم من ذلك، أشكر جمهور الزمالك العظيم، أنتم الروح والدافع، ولن أنسى أبدًا هتافاتكم، دعمكم، ووجودكم في كل لحظة.

واختتم: "سأغادر اليوم وأنا فخور بكل لحظة قضيتها هنا، وبكل بطولة حققناها معًا، إلى لقاء قريب ان شاء اللّٰه ، أخوكم حمزة المثلوثي".