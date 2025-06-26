لاعب الأهلي "المصاب" يتلقى عرضًا من أندية الخليج

كتب- محمد عبدالهادي:

مع انطلاق الميركاتو الصيفي في الدوريات العربية والعالمية، بدأت الأندية في البحث عن لاعبين جدد لتدعيم صفوفها للموسم الجديد، حيث تتجه الأنظار للأندية الكبرى التي تضم كوكبة من النجوم.

ومع مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وظهور العديد من لاعبيه بصورة جيدة، بدأت العروض تنهال على اللاعبين من الأندية الأوروبية والعربية في دول الخليج.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي خالد الغندور، إن طاهر محمد طاهر جناح النادي الأهلي، تلقى عرضًا شفهيًا من أحد الأندية الخليجية خلال الساعات القليلة الماضية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"تواصلنا مع مصادرنا في النادي الأهلي وأكدوا على أن النادي لم يتلقى أي عرض رسمي حتى الأن وفي حالة وصول عرض سيتم مناقشته ودراسته مع الجهاز الفني".

واختتم:" انتشرت اخبار إن الوكرة القطري طلب طاهر محمد ولكن تواصلنا مع مسؤولي النادي القطري ونفوا تمامًا الدخول في أي مفاوضات مع الأهلي لضم اللاعب".

وكان طاهر محمد طاهر قد تعرض للإصابة في العضلة الامامية والتي حرمته من خوض مباراتين في مونديال الأندية، حيث لم يشارك سوى في مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي.