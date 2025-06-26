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"حرفوا كلامي لاستفزاز اللاعبين".. أول تعليق من ميدو على تصريحاته ضد الأهلي

12:51 ص الخميس 26 يونيو 2025
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس (1)
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس (5)
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    خلال مباراة الأهلي وبالميراس ،
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    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
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    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 19 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 19 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (8)
  • عرض 19 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 19 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 19 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (
  • عرض 19 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (
  • عرض 19 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 19 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
  • عرض 19 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس (
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وبالميراس
  • عرض 19 صورة
    لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس
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كتب- محمد عبدالهادي:

رد أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك على التصريحات المتبادلة في الفترة الماضية بينه وبين رموز الأهلي السابقين بعد تصريحاته التي أثارت الجدل.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تصريحات مترددة عن ميدو ضد لاعبي الأهلي بعد مشاركتهم في كأس العالم للأندية، بوصفهم بأنهم لا يعرفون أساسيات كرة القدم، لتنهال عليه الردود اللاذعة من أنصار المارد الأحمر.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: " تم اقتطاع جزء من كلامي حتى يظهروا للاعبين إني أسيء لهم في بطولة كبيرة وأن ميدو بيقلل من قيمة اللاعبين في وسط بطولة كبيرة".

وتابع: "ده مش وقت مكايدة وكل إللي قلته إنهم في مباراة بالميراس لم يكونوا قادرين على تنفيذ أساسيات الكرة لإن مدرب بالميراس حاول يستدرجهم ونجح في ده".

وأضاف: "بقول للمسؤول عن الملف الإعلامي في النادي الأهلي برافو عليك، أنت عرفت تستغل تصريحات ميدو في إن أنت تستنفر طاقة لاعيبتك، وده جزء من اللعبة".

واختتم ميدو: "نفسي أقول رأي في مستوي الأهلي بكأس العالم للأندية بس خايف يخرجوني عن الملة".

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الأهلي وبالميراس ميدو تصريحات ميدو أحمد حسام ميدو كأس العالم للأندية
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