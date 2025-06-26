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شبه جول بورتو.. هدف الموسم لوسام أبو علي في الدوري المصري 2023-2024

12:05 ص الخميس 26 يونيو 2025
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    وسام أبو علي
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    هدف وسام أبو علي
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    هدف وسام في مرمى بورتو
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    هدف وسام أبو علي في بيراميدز
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    وسام أبو علي 1
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    لقطة هدف وسام أبو علي في بورتو
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    لقطة الهدف الأول للأهلي في مرمى بورتو
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    هدف وسام أبو علي في بورتو
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كتب - يوسف محمد:

خطف النجم الفلسطيني وسام أبو علي الأنظار بشكل كبير في مونديال الأندية مع النادي الأهلي، خاصة في الجولة الأخير أمام بورتو، بعدما تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك)، في مرمى بورتو البرتغالي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وعلى الرغم من تألق أبو علي وتسجيله ثلاثية في مرمى بورتو أمس، إلا أن الهدف الأول الذي أحرزه من هجمة مرتدة، بعد تمريرة مميزة من زميله حمدي فتحي، هو أكثر الأهداف التي جذبت انتباه الكثير من محبي ومتابعي المارد الأحمر.

ولفت هدف أبو علي الأول في مرمى بورتو الأنظار بشكل كبير، لكونه يشبه الهدف الذي أحرزه في مرمى بيراميدز في الموسم قبل الماضي من الدوري المصري الممتاز دوري نايل 2023-2024، الذي ساهم بشكل كبير في حسم المارد الأحمر الدوري لصالحه.

ويذكر أن ثلاثية وسام أبو علي في مرمى بورتو أمس، جعلته أول لاعب في تاريخ المارد الأحمر يسجل هاتريك في بطولة كأس العالم للأندية ، في كل المشاركات السابقة للفريق.

وكان المارد الأحمر اختتم مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، أمس الثلاثاء بمباراة أمام فريق بورتو البرتغالي وانتهت بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل فريق.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025، من دور المجموعات بعدما فشل في تحقيق أي فوز في البطولة، بعد التعادل في مباراتين والهزيمة في مباراة.

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وسام أبو علي كأس العالم للأندية 2025 بورتو البرتغالي الأهلي بيراميدز
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