بن شرقي تخطى الـ6 مليون جنيه.. أسعار ساعات ثلاثي الأهلي

كتبت-هند عواد:

ظهر لاعبو الأهلي بساعات يد أنيقة تخطت قيمتها 6 ملايين جنيه مصري، وذلك خلال وجود الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن بين اللاعبين الذين ظهروا بساعات يد فاخرة، الثلاثي أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

ارتدى أشرف بن شرقي ساعة يد من ماركة "باتيك فيليب" "اكوانت كرونوجراف"، موديل 5968A-001، وتضم 32 حجرا كريما، ويبلغ سعرها 138 ألف دولار، أي ما يعادل 6 ملايين و886 ألف جنيه.

اللاعب الثاني الذي ظهر بساعة يد فاخرة في المونديال، هو أحمد نبيل كوكا، وارتدى ساعة من ماركة "رولكس جي إم تي ماستر 2"، وتحتوي على 31 حجرا كريما، ويبلغ سعرها 16 ألف و500 دولار، ما يعادل 823 ألف جنيه مصري.

وارتدى طاهر محمد طاهر ساعة من ماركة "كارتييه سانتوس"، التي تحتوي على 32 حجرا مصنوعا، وتبلغ قيمتها المالية 10 آلاف و300 دولار، أي ما يعادل نصف مليون جنيه مصري.

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