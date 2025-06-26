"تلميذ فيريرا".. هل يستعين الزمالك بالمدرسة البرتغالية مجددا

يسابق نادي الزمالك، للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، لقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، بدلا من أيمن الرمادي.

عقد أيمن الرمادي مع نادي الزمالك، انتهى عقب التتويج ببطولة كأس مصر، ورفض المجلس تجديده، من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي للمرحلة المقبلة.

وتثير التكهنات في الفترة الحالية، عن استقرار جون إدوارد، على المدرسة البرتغالية، لتولي تدريب الزمالك في الفترة المقبلة، خاصة وأنها حققت العديد من النجاحات مع الأبيض، على مدار التاريخ.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن اسم البرتغالي نونو ألميدا، الذي عمل مدربا مساعدا لجيسفالدو فيريرا من قبل مع الزمالك، وتولى أيضا فريق فاركو، يتردد بقوة في هذه الفترة من أجل توليه تدريب الأبيض.

وأتم المصدر، أن الملف لم يحسم حتى الآن، خاصة وأن فكرة تولي نونو ألميدا تدريب الأبيض، لم يلقي قبولا من الجميع داخل المجلس، وخلال الساعات المقبلة سوف يتم حسم الأمور.