بعد توجيه الشكر.. وعد جديد من الزمالك لـ أيمن الرمادي

وجه نادي الزمالك، الشكر لأيمن الرمادي المدير الفني السابق للفريق الأول، على مجهوداته في الفترة الماضية، والحصول مع الفريق على بطولة.

وانتهى عقد أيمن الرمادي مع نادي الزمالك، عقب التتويج ببطولة كأس مصر، ورفض المجلس تجديده، من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي للمرحلة المقبلة.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن أيمن الرمادي، ينتظر الحصول على باقي مستحقاته، بعد رحيله بشكل رسمي، مؤكدا أنه طلب الحصول على مستحقاته المتأخرة، من مكافأة الحصول على بطولة كأس مصر، بعدما تأكد عدم تجديد عقده.

وأوضح المصدر، أن مسؤولي الزمالك، وعدوا "الرمادي"، بصرف باقي المستحقات خلال الساعات القليلة المقبلة، وحل الأزمة بشكل ودي، دون تصعيد، في ظل العلاقة المميزة بين الطرفين.

وتبلغ المكافأة الخاصة بالمدير الفني مليون جنيه بسبب تتويجه بكأس مصر، وذلك وفقاً لتفاصيل عقده مع الأبيض.

ونجح أيمن الرمادي، في قيادة الزمالك، لتحقيق بطولة كأس مصر، عقب الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.