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"قبل بداية الموسم".. أحمد عبد القادر يخوض تدريبات تأهيلية بشكل منفرد

10:38 م الأربعاء 25 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تدريبات منفردة لعبد القادر
  • عرض 7 صورة
    أحمد عبد القادر يخوض تدريبات منفردة
  • عرض 7 صورة
    أحمد عبد القادر يخوض تدريبات تأهيلية
  • عرض 7 صورة
    أحمد عبد القادر 1
  • عرض 7 صورة
    تدريبات لأحمد عبد القادر
  • عرض 7 صورة
    أحمد عبد القادر 2
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كتب - يوسف محمد:

واصل أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته مع فريق قطر القطري.

ولم يتواجد عبد القادرة، ضمن قائمة المارد الأحمر الذي شاركت في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي ودعها المارد الأحمر من دور المجموعات.

ونشر عبد القادر، عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور خلال قيامه ببعض التدريبات الفردية داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر.

وقضى أحمد عبد القادر، الموسم الماضي معارا من النادي الأهلي إلى صفوف فريق قطر القطري، الذي شارك معه في 17 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 7 أهداف بواقع تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

والجدير بالذكر أن صاحب ال 26 عاما، لم يتم تحديد موقفه النهائي مع النادي الأهلي حتى الآن سواء بالاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل أو الرحيل.

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أحمد عبد القادر الأهلي قطر القطري كأس العالم للأندية 2025
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