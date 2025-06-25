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بعد رحيله للدوري السويسري.. ماذا قدم القندوسي مع الأهلي وسيراميكا؟

08:58 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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  • عرض 12 صورة
    احمد القندوسي
  • عرض 12 صورة
    اللاعب الجزائري أحمد القندوسي
  • عرض 12 صورة
    احمد القندوسي
  • عرض 12 صورة
    احمد القندوسي
  • عرض 12 صورة
    احمد القندوسي
  • عرض 12 صورة
    احمد القندوسي
  • عرض 12 صورة
    احمد القندوسي
  • عرض 12 صورة
    احمد القندوسي
  • عرض 12 صورة
    أحمد القندوسي 2
  • عرض 12 صورة
    أحمد القندوسي
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    اللاعب الجزائري أحمد القندوسي
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كتب- محمد عبدالهادي:

قرر اللاعب الجزائري أحمد القندوسي، الرحيل بشكل رسمي عن الدوري المصري بعد توقيعه لفريق لوجان السويسري في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان القندوسي لاعبًا في صفوف النادي الأهلي، قبل أن ينتقل لصفوف سيراميكا كليوباترا وقدم موسمًا مميزًا حتى تعرض لإصابة قوية أنهت مشواره، ومن ثم قرر اللاعب الرحيل بنهاية الموسم الكروي.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أرقام أحمد القندوسي في الدوري المصري كالتالي:

انضم القندوسي للأهلي في شتاء 2023، وخاض خلال فترة تواجده بالقلعة الحمراء 21 مباراة، تمكن خلالهما من تسجيل هدفين وصنع 3.

وخلال فترة تواجده مع كليوباترا لعب قندوسي 52 مباراة وسجل 14 هدف وصنع 16

أطول فترة في مسيرة قندوسي كانت رفقة نادي وفاق سطيف ولعب 118 مباراة وسجل 30 هدف وصنع 21 هدف.

وكان نادي لوجانو السويسري قد أعلن مساء اليوم الأربعاء، تعاقده مع أحمد القندوسي رسميًا في الميركاتو الصيفي الجاري لمدة 3 مواسم.

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احمد القندوسي أرقام احمد القندوسي نادي لوجانو الأهلي سيراميكا كليوباترا
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