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من زيزو إلى رباعي.. كيف اختلف ظهور الأهلى في التشكيل المثالي بالمونديال؟

08:51 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (6) (1)
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    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (1) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (7) (1)
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    التشكيل المثالى للمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية
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كتب - نهى خورشيد

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي إلى مصر بعد رحلة استغرقت قرابة عشرين يوماً في الولايات المتحدة، بعد الفشل في حجز بطاقة العبور إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، مكتفياً بثلاث مباريات في المسابقة العالمية.

ومن تعادلين وخسارة، حصد الأهلي نقطتين فقط، ليحتل المركز الرابع في مجموعته خلف إنتر ميامي وبالميراس وبورتو، ليغادر البطولة للمرة الأولى من الدور الأوّل منذ مشاركاته المتتالية في نسخة 2023.

وبحسب تصنيف موقع "whoscored" للتشكيلة المثالية للمجموعة الأولى، حجز أحمد سيد زيزو مكاناً في خط الوسط بتقييم 6.8، بينما هيمن لاعبو إنتر ميامي وبالميراس على معظم المراكز، وجاء كالآتي..

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري "إنتر ميامي".

خط الدفاع: إيان فراي "إنتر ميامي"، ماكسيميليانو فالكون "إنتر ميامي"، إيفان ماركانو "بورتو"، خواكين بيكيريز "بالميراس".

خط الوسط: أحمد سيد زيزو "الأهلي"، ماوريسيو "بالميراس"، ريتشارد ريوس "بالميراس"، ويليام جوميز "بورتو".

خط الهجوم: لويس سواريز "إنتر ميامي"، ليونيل ميسي "إنتر ميامي".

التشكيل المثالى للمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية

في الجولة الأخيرة، قلب الأهلي الطاولة على التقييمات الفردية، لتضم تشكيلة الجولة الثالثة أربعة لاعبين من صفوفه وهم محمد هاني، محمد على بن رمضان، أحمد سيد زيزو، ووسام أبو على.

تشكيل الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025

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التشكيل المثالي لكأس العالم للأندية الأهلى أحمد سيد زيزو مونديال الأندية إنتر ميامي بن رمضان محمد هانى
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