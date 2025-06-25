كتب - نهى خورشيد

رغم انتظار الجماهير لتألق الصفقات الجديدة، إلا أن المهاجم الفلسطيني وسام أبو على أكد أمام العالم تألقه، بعدما نجح في تسجيل أول هاتريك للأحمر في النسخة الجارية من مونديال الأندية.

ورغم فشل الأهلى التهديفي في الجولتين الأولى والثانية، إلا أهداف ابوعلى نجحت في رفع تقييم القلعة الحمراء بالبطولة وإعادة مكانته رغم التوديع المبكر.

ويعرض "مصراوي " في السطور التالية إحصائيات نجوم الأهلى والمجموعة الأولى فى كأس العالم للأندية..

وتصدر أبو على قائمة الـ "Top players" حسب موقع "whoscored" المتخصص في الأرقام والإحصائيات، بنسبة 75% من حيث المساهمة التهديفية.

فيما جاء بعده رباعي بورتو سامو أوموروديون، بيبي، ويليان جوميز، رودريجو مورا بنسب تتراوح بين 40% إلى 20%، يليهم ثلاثي بالميراس باولينيو، باولينيو، خوسيه لوبيز بنسبة واحدة لهم 25%، وأخيراً تساوي بن رمضان والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي في النسبة 20%.

من حيث قوة الالتحامات، تواجد رباعي الأهلي وعلى رأسهم مروان عطية، بن رمضان، أشرف بنشرقي، أشرف داري.

التسديدات، غاب لاعبو الأهلى عنها، فيما تصدر لاعب بورتو ويليان جوميز بتقييم 3، متساوياً مع ميسي.

دقة التمريرات، تواجد بها ثلاثى بوروتو، بجانب لاعب وحيد من إنتر ميامي، ومن الأهلى حمدي فتحي.

التقييم العام للاعبين حسب الظهور، ثلاثى ميامي ميسي 7.80، لويس سواريز 7.56، أوسكار أوستاري 7.53، جونسالو بورجيس "بورتو" 7041، أليو ديانج "الأهلى" 7.40.