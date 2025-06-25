بالصور.. عربية "نقل" للاعبي الأهلي في مطار القاهرة.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار لاعبو النادي الأهلي الجدل بعد عودتهم للقاهرة في الساعات الماضية، وانتهاء مشواره المونديالي في كأس العالم للأندية بعد خروجه من دور المجموعات.

حيث تواجدت عربية "نقل" كبيرة في مطار القاهرة تخص لاعبو النادي الأهلي، وذلك لتحميل المشتريات الخاصة التي جلبوها من الولايات المتحدة الأمريكية خلال تواجدهم بالمونديال.

وتواجدت حافلة الناقلة الكبيرة خارج المطار، حيث قام عمال النادي المرافقين للبعثة بتحميل "الكراتين" والشنط الخاصة باللاعبين، والتي تضمنت أجهزة كهربائية ومشتريات خاصة لهم.

وكان النادي الأهلي قد ودع البطولة بعدما فشل في تحقيق أي فوز، بعدما افتتح المونديال بتعادل سلبي مع انتر ميامي الأمريكي، ثم هزيمة من بالميراس البرازيلي، وأخيرًا تعادل مع بورتو البرتغالي.