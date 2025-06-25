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"الأقوى هجومياً والأقل تقييماًُ".. أرقام وإحصائيات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

06:55 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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    الأهلي وبورتو
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    الأهلي وبورتو1
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    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (6) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (7) (1)
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    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (5) (1)
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    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (3) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (6) (1)
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    الأهلي ضد بورتو
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    مدرب الأهلي يصافع جماهير الأهلي
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    الأهلي وبورتو
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    الأهلي و إنترميامي
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    الأهلي و إنترميامي
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    الأهلي و إنترميامي
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كتب - نهى خورشيد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية، بعد توديعه للمنافسات في الساعات الأولي من صباح أمس الثلاثاء، بعد تعادله إيجابياً مع بورتو في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة على ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي.

وبدأ الأحمر المونديال بتعادل سلبي أمام إنتر ميامي والذي يضم في صفوفه النجم الأرجنتيني "ليونيل ميسي"، ثم سقط بعدها أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين، ليختتم مشواره بتعادل مثير أمام الفريق البرتغالي بنتيجة 4-4.

أرقام الأهلى

ويعرض "مصراوي " في السطور التالية إحصائيات عامة عن أداء الأهلى بعد انتهاء مشاركته في مونديال الأندية، وفقاً لموقع"whoscored"..

تقارب مستوى فرق المجموعة الأولى من حيث المهنية، إذ تصدر إنتر ميامي بـ 52.1%، يليه بالميراس بـ %51.2، والأهلى بـ 50.9%، وبورتو %45.8.

الأداء الهجومي، حصل الأهلى على 8 نقاط، بالميراس 6، إنتر ميامي 5، بورتو 2.

الألعاب الهوائية، تفوق إنتر ميامي بنسبة 55.7%، بالميراس البرازيلي 54.4%، الأهلى 50%، بورتو 30.3%.

التسديدات، جاء بالميراس في الصدارة بـ 16.7، فيما تساوي الأهلى وبورتو في الرقم 14، فيما إنتر ميامي برصيد 9.3.

دقة التمريرات، نجح الأهلى بنسبة 87.7%، إنتر ميامي 86.9%، بوروتو 85.4%، بالميراس 83.2%.

التقييم العام، إنتر ميامي 6.75، بالميراس 6.67، بورتو 6.57، الأهلى الأقل تقييماً بنسبة 6.52.

أرقام وإحصائيات المجموعة الأولي بكأس العالم للأندية

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الأهلى كأس العالم للأندية مونديال الأندية بالميراس إنتر ميامي بورتو أرقام وإحصائيات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
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