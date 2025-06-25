نجم الزمالك السابق: زيزو لم يضف شيء للأهلي في مونديال الأندية

كتب- محمد خيري:

أكد صلاح سليمان نجم الزمالك السابق، أن الأبيض يحتاج في الوقت الحالي إلى تدعيم في صفوف الفريق لما لا يقل عن 6 صفقات.

وقال سليمان في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "الأهم في الوقت الحالي للزمالك إبرام صفقات قوية في أضيق الحدود، قادرة على صنع الفارق مع نادي الزمالك".

وأضاف: "عمرو ناصر لاعب فاركو ليس على قدر طموحات الزمالك، ومحمد شريف صفقة ستضيف للزمالك حال إتمامها واتمنى انضمامه للزمالك فهو يمتلك خبرات كبيرة ومهاجم قوي، وتعرض للظلم في الفترة الأخيرة".

وتابع: "الغموض حول صفقات الزمالك الجديدة شئ رائع يحسب لمسؤولي الأبيض، ولكن يجعل جماهير الأبيض يشعرون بالقلق وأتوقع خلال 4 أيام سيتم الإعلان عن صفقات جديدة".

وعن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، قال صلاح سليمان: "الأهلي قدم مردودا جيدا وأنا اتخدعت في المدرب الجديد وتوقعت أنه مدرب ليس على قدر طموحات الأهلي، ولكنني اكتشفت انه مدرب ذكي للغاية لا سيما في مباراة بورتو الاخيرة".

وواصل: "محمد علي بن رمضان ووسام أبو علي أكثر ما أبهرني في لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية، ولكن زيزو لم يضيف للأهلي في البطولة، فهو لم يقدم اللمسات الفنية المعتادة منه".