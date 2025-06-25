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نجم الأهلي السابق: الشناوي محتاج "قرصة ودن"

03:58 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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    محمد الشناوي (4)
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    الشناوي مع جماهير الأهلي
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    توري بينسو والشناوي
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    محمد الشناوي
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    أوسكار أوستاري والشناوي
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    الشناوي يجري حوارا تلفزيونيا
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    محمد الشناوي
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    ميسي والشناوي
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    محمد الشناوي خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي
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كتب- محمد خيري:

أكد أحمد بلال نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن لاعبي الفريق الأحمر كانوا يريدون الظهور بمستوى جيد أمام بورتو البرتغالي لتغيير وجهة النظر عنهم بعد أول مباراتين، مشيرًا إلى أن لاعبو الأهلي أهدروا العديد من الفرص بشكل غريب.

وقال "بلال" عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: "هناك لاعبين كانوا يفاجئون بأنهم أصبحوا منفردين بمرمى بورتو البرتغالي، وبعضهم كان يصاب بـ"خضة" عندما يجد نفسه في وضع يسمح له بتسجيل هدف".

وأضاف: "التعاقد مع أي لاعب يكون وفقا لمعايير معينة، منهم الجانب الفني وعامل السن والاستثمار فيه مستقبلا، هناك تقييمات كثيرة حول التعاقد مع اللاعبين، ومحمد علي بن رمضان لاعب مميز ولا يفقد الكرة بسهولة مطلقًا".

وأكمل: "أرى أن زيزو يلعب في مركز 8 لأنه يستطيع مع محمد علي بن رمضان التكملة الهجومية، مع وجود تريزيجيه وبن شرقي كجناحين.. ولابد من "قرصة ودن" للشناوي، الذي لم يتعامل جيدًا في لقاء بورتو وكان سببا في استقبال هدفين على الأقل".

وأتم: "مارسيل كولر ظلم لاعبين كثيرين، وأبدع في "التأليف" هناك عناصر كان من الممكن أن تتراجع بشكل كبير تحت قيادته، ومنها بن شرقي الذي تأثر في أخر فترة لكولر مع الفريق، ولابد من بقاء أليو ديانج".

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