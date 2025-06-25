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بعد الحادث الكارثي.. مولودية الجزائر يوجه رسالة خاصة للزمالك

03:17 م الأربعاء 25 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 10 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 10 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 10 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 10 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 10 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 10 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 10 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
  • عرض 10 صورة
    حادث جماهير مولودية الجزائر
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كتب- محمد خيري:

تلقى نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، برقية شكر من نادي مولودية الجزائر، برئاسة محمد حكيم حاج رجم، وذلك ردًا على تعزية نادي الزمالك للنادي الجزائري الشقيق في الحادث المؤلم الذي شهدته مباراة مولودية الجزائر أمام نجم شباب مقرة على ملعب 5 جويلية، بسبب التدافع الشديد بين الجماهير، مما أدى إلى سقوط عدد من المشجعين من المدرجات العلوية للملعب، ونتج عنه وفيات وإصابات بين الجماهير.

وحملت البرقية الشكر الجزيل من إدارة نادي مولودية الجزائر لإدارة نادي الزمالك على التعزية الكريمة والمشاعر الصادقة التي كان لها الأثر الطيب في نفوس جماهير مولودية الجزائر، والتي تعكس أصالة معدن ونُبل أخلاق مجلس إدارة نادي الزمالك، سواء على المستوى الشخصي للكابتن حسين لبيب، أو باسم مجلس إدارة نادي الزمالك وجماهيره الوفية.

وكان حسين لبيب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع محمد حكيم حاج رجم، رئيس نادي مولودية الجزائر، فور وقوع الحادث الجماهيري، ونقل إليه خالص تعازي نادي الزمالك وجماهيره في كل مكان، كما تم إرسال برقية تعزية إلى مجلس إدارة النادي الجزائري الشقيق.

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