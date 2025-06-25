راحة لمدة 18 يوما.. بعثة الأهلي تصل القاهرة

كتبت-هند عواد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل، بعد انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

وودع الأهلي كأس العالم للأندية من دور المجموعات، بعد التعادل مع بورتو البرتغالي 4-4، وتذيل المجموعة الأولى، بنقطتين.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا.

وجاء قرار الجهاز الفني للأهلي بمنح اللاعبين راحة كافية قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، والبدء في فترة الإعداد استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

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