هل ينتقل حسام عبد المجيد إلى الأهلي بعد الاحتراف؟.. وكيله يكشف لمصراوي

كتبت-هند عواد:

كشف وكيل وشقيق حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة رغبة اللاعب في الاحتراف الخارجي للعودة إلى الغريم التقليدي الأهلي بعدها.

وقال وكيل حسام عبد المجيد في تصريح خاص لمصراوي: "ما يقال كلام سوشيال ميديا ليس صحيحا، ولا يجب الرد على كل ما يقال ما دامت الفكرة غير مطروحة في الأساس".

وينتهي عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك في عام 2027، وتلقى اللاعب اهتمام من عدة أندية في الدوريات التالية، الروسي والبلجيكي والسويسري.

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