وكيل حسام عبد المجيد لمصراوي: لدينا 4 عروض والزمالك يرحب

كتبت-هند عواد:

كشف شقيق ووكيل حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هوية العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الحالية، وموقف النادي من رحيله.

وقال شقيق حسام عبد المجيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "حسام لديه اهتمام من أكثر من ناد حاليا ونادي الزمالك يرحب باحتراف اللاعب".

وأضاف: "لدينا 4 عروض، عرضين من الدوري الروسي وعرض من الدوري السويسري وعرض من الدوري البلجيكي، إضافة إلى عروض الخليج لكننا غير مهتمين بها في الفترة الحالية".

واختتم وكيل عبد المجيد: "هذه العروض ليست رسمية حتى الآن ولم يتم طرحها على النادي، لكن فور طرحها سيتم منافسة الأمور المالية".

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