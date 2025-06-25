كتب- محمد خيري

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة معاقبة لاعبي الفريق الأول للنادي الأهلي، بعد توديع كأس العالم للأندية، مبكرا وتحديدا من دور المجموعات.

وقال الغندور خلال برنامجه استاد المحور: "هناك مشاورات داخل النادي الأهلي لتطبيق اللائحة على اللاعبين بعد فشلهم في تحقيق أي فوز في البطولة والاكتفاء بتعادلين وهزيمة".

وأوضح الغندور: "حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار عقوبي تجاه اللاعبين وتم تأجيل الأمر لحين الاجتماع بين الخطيب ومحمد يوسف وخالد مرتجي رئيس بعثة الفريق في أمريكا، فور العودة إلى القاهرة".

وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 وتزيل المجموعة بنقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة من بالميراس في الثانية.