كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بروسيا دورتموند

- -
22:00

أولسان هيونداي

كأس العالم للأندية

الترجى الرياضي

0 3
04:00

تشيلسي

كأس العالم للأندية

ماميلودي صنداونز

- -
22:00

فلومينينسي

جميع المباريات

إعلان

هل تطبق اللائحة على لاعبي الأهلي بعد وداع المونديال؟.. الغندور يفجر مفاجأة

01:17 م الأربعاء 25 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة بورتو
  • عرض 10 صورة
    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (6) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات لحزن لاعبي الأهلي (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (7) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (8) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة معاقبة لاعبي الفريق الأول للنادي الأهلي، بعد توديع كأس العالم للأندية، مبكرا وتحديدا من دور المجموعات.

وقال الغندور خلال برنامجه استاد المحور: "هناك مشاورات داخل النادي الأهلي لتطبيق اللائحة على اللاعبين بعد فشلهم في تحقيق أي فوز في البطولة والاكتفاء بتعادلين وهزيمة".

وأوضح الغندور: "حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار عقوبي تجاه اللاعبين وتم تأجيل الأمر لحين الاجتماع بين الخطيب ومحمد يوسف وخالد مرتجي رئيس بعثة الفريق في أمريكا، فور العودة إلى القاهرة".

وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 وتزيل المجموعة بنقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة من بالميراس في الثانية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي الغندور كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قرار جمهوري بتعيين المستشار عاصم الغايش رئيسًا لمحكمة النقض
الرئيس السيسي يهاتف نظيره الإيراني.. والرئاسة تكشف التفاصيل
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة