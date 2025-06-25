كتبت-هند عواد:

ارتبط اسم حمزة علاء حارس مرمى الأهلي السابق، بالانتقال إلى الغريم التقليدي الزمالك، عقب رحيله عن الأول بنهاية عقده.

وأثار حمزة علاء الجدل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ونشر صورته ووضع رمز تعبيري ساعة رملية.

مسيرة حمزة علاء

حمزة علاء صاحب الـ24 عاما، بدأ مسيرته في ناشئين النادي الأهلي، وفي يناير 2020 تم تصعيده إلى الفريق الأول، قبل أن يرحب بعد 5 سنوات.

أرقام حمزة علاء مع الأهلي ومنتخب مصر

لم يلعب حمزة علاء سوى مباراتين مع النادي الأهلي طوال الخمس سنوات، في بطولتي الدوري والمصري وكأس مصر، واستقبل هدفا وحيدا وحافظ على نظافة شباكه في مباراة.

ومع منتخب مصر، لعب حمزة علاء 9 مباريات مع منتخب مصر تحت 23 عاما، وخاض 6 مباريات مع منتخب مصر الأولمبي.

بطولات حمزة علاء

حقق حمزة علاء 8 بطولات مع النادي الأهلي، من بينها لقبين دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى لقب بلقب كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.

قصة حمزة علاء وجدته

ارتبط حمزة علاء بجدته والدة والدته التي توفت، حتى أنه نقش اسمها على يده اليمنى، وقال اللاعب في تصريحات سابقة: "نعمة هو اسم جدتي الله يرحمها، والدة أمي وكانت طيبة وقلبها أبيض، ودائما تخاف علينا وحافظت على العائلة، ولها مكانة خاصة في قلبي".

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