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"المدرب الجديد والصفقات".. اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك

12:27 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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كتب- محمد خيري:

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك، اجتماعا هاما اليوم الأربعاء، بمقر النادي، لحسم العديد من القرارات التي تخص فريق الكرة.

ويبحث نادي الزمالك في الفترة الحالية، تدعيم صفوفه بصفقات قوية، فضلا عن تعيين مدير فني أجنبي جديد، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، بعد انتهاء عقد أيمن الرمادي المدرب السابق.

وعلم موقع "مصراوي"، أنه سيشهد الاجتماع مناقشة ملفات الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين، بجانب ملف الألعاب الجماعية في النادي، وبعض الأمور الإدارية المختلفة.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الإدارة عن أبرز القرارات التي سيتم اتخاذها في اجتماع الغد فور انتهاء الاجتماع مباشرة.

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