حارس الأهلي يصدم بيراميدز.. التفاصيل كاملة

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاوض نادي بيراميدز والحارس حمزة علاء، الذي أعلن بشكل رسمي الرحيل عن النادي الأهلي، للانضمام لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "علمنا وفقا لمصدر خاص لنا، أن نادي بيراميدز، كان يرغب في التعاقد مع الحارس حمزة علاء بعد رحيله عن النادي الأهلي".

وواصل: "لكن اللاعب أكد على رغبته الكبيرة في خوض تجربة احترافية، وه السبب الرئيسي في رحيله عن النادي الأهلي".

حمزة علاء يودع الأهلي

وفي المقابل ودع حمزة علاء النادي الأهلي بعد انتهاء عقده والرحيل بشكل رسمي، والاقتراب من إعلان وجهته الجديدة.

وكتب حمزة علاء عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أكيد الكلام جاي متأخر وعشان كده حابب أعتذر، من حوالي شهر أخدت أصعب قرار في حياتي، وهو إني أسيب بيتي بعد 16 سنة من عمري قضيتهم في النادي الأهلي".