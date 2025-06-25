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"تطوير المنظومة ومفتاح التألق".. مدرب المنتخب السابق يتحدث عن دور جون مع الزمالك

11:57 ص الأربعاء 25 يونيو 2025

نادي الزمالك (7)

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كتب- محمد خيري:

أكد فكري صالح، مدرب حراس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي للنادي الأبيض، يعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة النادي على المدى البعيد، مشيرًا إلى أهمية الفكر الإداري في تطوير منظومة كرة القدم داخل القلعة البيضاء.

وقال فكري صالح في تصريحات تلفزيونية، إن جماهير الزمالك دائمًا ما تصنع الفارق بتصدرها المشهد ودعمها المستمر للفريق في كل الظروف، مؤكدًا أن الروح الجماهيرية هي أحد أبرز عناصر القوة داخل النادي.

وتحدّث عن حراس مرمى الزمالك، قائلاً: "أطالب محمد صبحي ومحمد عواد بالتكاتف سويًا والعمل بروح الفريق من أجل مصلحة الزمالك".

وأوضح: "عواد مثل نجلي، وكنت صاحب قرار الدفع به للمرة الأولى في المباريات خلال مسيرته، وهو حارس يمتلك إمكانيات كبيرة".

وأضاف: "التعامل النفسي هو المفتاح الحقيقي لتألق محمد عواد، وأرى أن الكابتن عماد المندوه يتقن هذا الجانب بشكل مميز داخل الجهاز الفني".

واختتم تصريحاته قائلاً: "المنافسة بين صبحي وعواد ستعود بالنفع على الزمالك في نهاية المطاف، وأتوجه بكل الاحترام لجماهير الزمالك التي لا تتوقف عن دعم ناديها بروح عظيمة ومخلصة".

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