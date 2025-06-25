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"كان نفسي أكمل للآخر".. تفاصيل مكالمة شوبير مع وسام أبو علي ومفاجأة الرحيل

11:50 ص الأربعاء 25 يونيو 2025
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    وسام ابو علي
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    وسام أبو علي يسجل ركلة جزاء
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    احتفال وسام أبو علي (4)
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    وسام أبو علي
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل حديثه مع الفلسطيني، وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية.

وتألق وسام أبو علي، مع الأهلي في المباراة الأخيرة أمام بورتو البرتغالي، في بطولة كأس العالم للأندية، وأحرز هاتريك ثلاث أهداف، وحصل على جائزة رجل المباراة.

وقال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "اتكلمت مع وسام أبو علي وقال لي كان نفسي أكمل الماتش للآخر، وكنت حاسس إني فايق وهقدر أعمل أكتر، لكن حصلت نغزة في الفخذ، وحسيت بشكة كنت عاوز أكمل، لكن الدكتور قال لي لأ، عشان ممكن الشد يتحول لمزق والموضوع يكبر".

وأكمل: "سألته عن العروض قال آه، في عروض، ولما أخرج، أخرج لناد كبير بس أنا أموري تمام مع الأهلي، واللي الأهلي يقرره أنا معاه".

وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 وتزيل المجموعة بنقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة من بالميراس في الثانية.

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وسام أبو علي الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي أحمد شوبير
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