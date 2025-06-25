كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر طالب جهازه المعاون بضرورة دعم محمد هاني ظهير أيمن الأهلي، بعد الهجوم الذي تعرض له من الجماهير خلال فترة مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "حسام حسن في حديثه مع جهازه المعاون أكد على أهمية وجود محمد هاني في منتخب مصر، بعد الضغط الكبير الذي تعرض له اللاعب في الفترات الأخيرة".

وأكمل: "حسام حسن أكد لجهازه المعاون، على ثقته في إمكانيات محمد هاني، وأن منتخب مصر يعاني في هذا المركز، لذلك يرغب في تحفيز اللاعب للخروج من الأزمة النفسية التي يعاني منها ويستمر في المشاركة مع ريبيرو خاصة وأن المنتخب سيعتمد عليه بشكل أساسي أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".

وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 وتزيل المجموعة بنقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة من بالميراس في الثانية.