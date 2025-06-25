"طموحي بلا حدود".. وزير الرياضة يشهد تقديم المدرب الجديد لمنتخب اليد

كتب- محمد خيري:

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي؛ لتقديم المدرب الإسباني خافيير باسكوال مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول للرجال، بحضور الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية، والكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد، ولفيف من قيادات الوزارة والإتحاد.

وأكد الدكتور أشرف صبحي في كلمته خلال المؤتمر، أن التعاقد مع خافيير باسكوال يأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير المنظومة الرياضية، لا سيما في الألعاب الجماعية التي حققت نجاحات كبرى في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن كرة اليد المصرية باتت من القوى الكبرى عالميًا، وتستحق جهازًا فنيًا على أعلى مستوى.

وقال الوزير: "نتطلع من خلال التعاقد مع مدير فني كبير بحجم باسكوال إلى تحقيق طموحات الجماهير المصرية، وبلوغ منصات التتويج العالمية، خاصة في بطولة العالم المقبلة وأولمبياد لوس أنجلوس 2028."

من جانبه، أعرب المدرب الإسباني خافيير باسكوال عن سعادته الكبيرة بتولي مسؤولية تدريب منتخب مصر، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها المنتخب الوطني، وبالروح القتالية للاعبين، مؤكداً عزمه على تقديم كل ما لديه من أجل قيادة "الفراعنة" لتحقيق طموحات الشعب المصري.

ويعد خافيير باسكوال أحد أبرز المدربين في تاريخ كرة اليد الأوروبية، وسبق له تحقيق بطولات كبرى مع أندية ومنتخبات عريقة، ما يجعله إضافة قوية لمسيرة كرة اليد المصرية.