كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة قوية، بشأن مشاركة النادي الأبيض في كأس العالم للأندية، في المستقبل، كما فعل النادي الأهلي

وكتب "الغندور"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اتمني ان اري الزمالك في كأس العالم للأندية ويمثل القارة السمراء كما يفعل النادي الأهلي وده شرف أتمناه كزملكاوي بغض النظر عن النتائج".

وشارك النادي الأهلي في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، بشكلها الجديد، بمشاركة 32 فريق.

وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 وتزيل المجموعة بنقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة من بالميراس في الثانية.

جدير بالذكر، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.