كتبت-هند عواد:

في 6 ديسمبر 2021، تعرّض أحد لاعبي الدوري المصري، الذين لفتوا أنظار عدة أندية كالأهلي، لحادث سير مروّع برفقة خطيبته، التي تُوفيت على إثره.

أحمد شريف مهاجم فاركو الحالي وصاحب الـ22 عاما، كان ذلك اللاعب الذي تعرض لحادث سير فقد فيه خطيبته، ليكتب بعدها على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "ميت إكلينيكيا".

شهدت مسيرة أحمد شريف العديد من المحطات والتحولات؛ بداية من تألقه في صفوف وادي دجلة، ثم انتقاله إلى فاركو، واقترابه في وقت سابق من الانتقال إلى الأهلي. إلا أن الحادث المأساوي شكّل نقطة فاصلة أثّرت على مشواره الكروي، قبل أن يستعيد مستواه تدريجيًا ويعود إلى دائرة اهتمام الأندية الكبرى.

ويقترب أحمد شريف حاليًا من الانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما قدّم أداءً جيدًا مع فاركو في الموسم الماضي، حيث سجل 5 أهداف في 23 مباراة، من بينها هدف في شباك بيراميدز ساهم في خسارة الأخير للقب الدوري المصري.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يبدأ رحلة العودة للقاهرة بعد الخروج من كأس العالم للأندية



"حتى لو كسبنا 10-0".. تعليق ناري من شوبير على خروج الأهلي من المونديال



