"بعد الاستجمام مع صلاح".. تطورات جديدة بشأن مستقبل السعيد مع الزمالك

شهدت الساعات الماضية، تطورات جديدة، بشأن مصير عبدالله السعيد، مع نادي الزمالك، وموقف تجديد عقده في الأيام المقبلة.

عبدالله السعيد، انتهى عقده مع نادي الزمالك بشكل رسمي، مع نهاية الموسم الماضي، ولم يصل الطرفين حتى الآن لاتفاق من أجل تجديد عقده.

وظهر عبدالله السعيد خلال الأيام الماضية، برفقة النجم المصري محمد صلاح وأحمد حجازي، خلال قضاء الإجازة بالاستجمام في إحدى المدن السياحية.

ووفقا لمصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن عبدالله السعيد مازال يتمسك بالتجديد لمدة موسمين وحصوله على 35 مليون في الموسم، ورفض الزمالك ووضع مبلغ 20 مليون فقط.

وأضاف المصدر، أن التطور الجديد هو ظهور هناك أزمة أخرى، تتمثل في رغبة جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بالنزول بمعدل الأعمار داخل الفريق في الموسم المقبل، والتركيز على اللاعبين الشابة.

وأوضح أن النادي يرى أن المبلغ الذي يريده السعيد، بالإمكان التعاقد مع لاعب شافي يكون مستقبل بأقل من هذه التكلفة، خاصة وأن عبدالله السعيد حاليا يبلغ من العمر 40 سنة، بالتقريب ستكون هذا هو الموسم الأخير.

واختتم المصدر، أن الأمور حاليا تسير وفق خطة جون إدوارد، بالتعاقد مع اللاعبين الذي يحتاجها النادي أولا، وبعدها النظر إلى موقف السعيد، حال عدم التمكن من التعاقد مع لاعب قوي بنفس مواصفاته.