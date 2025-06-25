"ملوش فلوس عندنا".. تحرك جديد من الزمالك ضد زيزو

واصل نادي الزمالك، التحرك والتصعيد، من أجل ملاحقة أحمد سيد زيزو، بعد تقديم شكوى ضده في الفترة الماضية، والمطالبة بإيقافه، والحصول على تعويض مادي للتضرر منه.

وفقا لمصدر مطلع، أكد أن نادي الزمالك استفسر في الساعات الماضية، من لجنة التظلمات باتحاد الكرة عن مصير الاستئناف الذي تم التقدم به على قرار لجنة الانضباط بعدم الاختصاص فى شكوى النادى ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك جهز جميع المستندات، من أجل التصعيد بشكل رسمي، بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ولكنه ينتظر فق رد لجنة التظلمات من أجل العمل بشكل قانوني في خطواته.

وأكد نادي الزمالك، في شكواه أن اللاعب أحمد سيد زيزو، ليس له مستحقات بل مدان للنادي بسبب ما بدر منه والرحيل بشكل غير قانوني والنادي لن يترك حقه.

جدير بالذكر أن زيزو تقدم بشكوى لاتحاد الكرة للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك خلال أبريل الماضى، وإرسال إنذار أيضا إلى النادي بذلك، قبل أن ينتظر في التدريبات مرة أخرى ويرحل بشكل رسمي.