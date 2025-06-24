فاركو يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع أحمد شريف

كتبت-هند عواد:

كشف مصدر من نادي فاركو، حقيقة مفاوضات الزمالك مع مهاجم الفريق أحمد شريف، لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "هناك تفاوض حدث بالفعل من قبل نادي الزمالك مع إدارة نادي فاركو للحصول على خدمات اللاعب أحمد شريف في الانتقالات الحالية".

وأضاف: "النادي وافق على رحيل أحمد شريف ولا يمانع تمامًا رحيله بشرط أن يكون العرض المالي الذي سيحصل عليه النادي كبيرا، إذ أنه لا يقف أمام رغبة أي لاعب ولا يمانع رحيل شريف للزمالك والمفاوضات مازالت جارية حتى الآن حول المقابل المادي، وإذا حصلنا على الرقم المطلوب سينتقل اللاعب للأبيض".

واختتم المصدر: "حتى وقتنا هذا، أحمد شريف ضمن قائمة نادي فاركو التي ستدخل معسكر الإعداد استعداداً للموسم الجديد خلال أيام".

اقرأ أيضًا:

الأهلي يبدأ رحلة العودة للقاهرة بعد الخروج من كأس العالم للأندية

"حتى لو كسبنا 10-0".. تعليق ناري من شوبير على خروج الأهلي من المونديال