القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر عن اقتراب مجلس إدارة نادي الأهلي بالتنسيق مع المدير الفني الإسباني للفريق خوسيه ريبيرو من إنهاء التعاقد مع ثلاث صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قد تواصل عبر "زووم" مع الاسباني خوسيه ريبيرو عقب مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف:" خلال الحديث تطرق ريبيرو إلى معاناة الفريق في الشق الدفاعي على وجه التحديد فهو يريد لاعب أو اثنين في قلب الدفاع وظهير أيسر ويريد دعم مركز الظهير الأيمن أيضًا، الحديث تطرق كذلك إلى أن مركز قلب الهجوم أيضًا يحتاج لدعم لكن الأهم هو الشق الدفاعي بالكامل".

وشدد المصدر على أن مسؤولي الأهلي قد توصلوا إلى اتفاق مبدئي في وقت سابق مع محمد أبوالعينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا لضم محمد شكري لكن الأيام الماضية لم يتم بلورة الأمر إلى توقيع نهائي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يستطيع إنهاء صفقة ضم شكري في أي وقت خاصة لقوة العلاقة بين أبوالعينين ومحمود الخطيب والتي ظهرت في الموافقة على إعارة أحمد رمضان بيكهام للأهلي لمدة موسم رغم حاجته له في قبل نهائي ونهائي كأس الرابطة بل ولم يتقاضى سيراميكا أي أموال حتي الآن نظير الإعارة نظرًا لضيق الوقت نحو ضم اللاعب ولحاقه ببعثة الأهلي التي كانت ستغادر خلال ساعات إلى أمريكا.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بقوله:"الأهلي سينهي ملف شكري خلال ساعات بشكل نهائي وأيضا يتبقى رتوش بسيطة لضم ياسين مرعي من فاركو ويريد كذلك الأهلي ضم أحمد عيد الظهير الأيمن للمصري وينافسه خالد عوض من طلائع الجيش بينما ينتظر الأهلي عودة اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي للتفاوض حول ضم أسامة فيصل وأحمد ربيع".

يذكر أن أحمد عيد وأسامة فيصل وياسين مرعي سبق لهم ارتداء قميص الزمالك.

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