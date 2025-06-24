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مجلس إدارة الزمالك يعقد اجتماعا غدا

10:29 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    مجلس إدارة الزمالك
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    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
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كتبت-هند عواد:

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اجتماعاً مهماً عصر غداً الأربعاء في مقر النادي، لمناقشة العديد من الملفات، وفقا لما أعلنه النادي في بيان رسمي.

وذكر بيان الزمالك، أن الاجتماع سيشهد مناقشة ملفات الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين، بجانب ملف الألعاب الجماعية في النادي، وبعض الأمور الإدارية المختلفة.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الإدارة عن أبرز القرارات التي سيتم اتخاذها في اجتماع غدا، فور انتهاء الاجتماع مباشرة.

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