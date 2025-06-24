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"محدش يدخل في جدال".. عضو مجلس إدارة الأهلي يوجه رسالة إلى الجماهير

07:51 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    جماهير الأهلي من مباراة بورتو2
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    وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو
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    جماهير الأهلي من مباراة بورتو1
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    جماهير الأهلي من مباراة بورتو
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    وسام أبو علي من مباراة الأهلي وبورتو
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كتبت-هند عواد:

وجه محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة إلى الجماهير بعد توديع كأس العالم للأندية 2025.

وكتب الدماطي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كلاكيت تاني مرة، محدش يدخل في جدال، محدش يشير بوستات، محدش يركز في حاجة".

وأضاف: "كده كده الأهداف والتطلعات بقت مختلفة، وحتى لو متحققش المرة دي هنرجع تاني إن شاء الله عشان نحققها عشان احنا الأهلي".

وودع الأهلي كأس العالم للأندية 2025، من دور المجموعات بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4 في الجولة الأخيرة، ليحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى، برصيد نقطتين.

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