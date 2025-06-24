"الأكثر شعبية".. خالد بيومي يشيد بجماهير الأهلي

كتبت-هند عواد:

أشاد المحلل الرياضي خالد بيومي بحضور جماهير النادي الأهلي، خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر خالد بيومي صورة جماهير الأهلي من مباراة بورتو، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وكتب: "هل هناك شك أنهم الأكثر شعبية في مصر وأفريقيا والوطن العربي وأمريكا".

هل هناك شك انهم الاكثر شعبية في مصر وافريقيا والوطن العربي وامريكا 👍 pic.twitter.com/plwHAjT15d — khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) June 24, 2025

وودع الأهلي منافسات كأس العالم للأندية 2025، بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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