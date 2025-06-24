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"الأكثر شعبية".. خالد بيومي يشيد بجماهير الأهلي

06:54 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة بورتو1
  • عرض 3 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة بورتو2
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كتبت-هند عواد:

أشاد المحلل الرياضي خالد بيومي بحضور جماهير النادي الأهلي، خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر خالد بيومي صورة جماهير الأهلي من مباراة بورتو، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس"، وكتب: "هل هناك شك أنهم الأكثر شعبية في مصر وأفريقيا والوطن العربي وأمريكا".

وودع الأهلي منافسات كأس العالم للأندية 2025، بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4-4، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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خالد بيومي النادي الأهلي كأس العالم للأندية 2025
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