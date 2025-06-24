لاعب الأهلي يكشف سببين لأدائهم في كأس العالم للأندية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مدافع النادي الأهلي، خالد عبدالفتاح، إن فريقه وزملائه لم يقصروا خلال مشاركتهم بالنسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

الأهلي كان قد أنهى مشواره بالنسخة الجارية من البطولة متذيلاً جدول ترتيب مجموعته برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن بورتو البرتغالي صاحب المركز الثالث بالرصيد ذاته بعد مباراة جمعتهما صباح اليوم الثلاثاء وانتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق وسط انتقادات لمستوى الفريق وإضاعة الفرص خلال البطولة.

وأشار عبدالفتاح خلال تصريحات صحفية له عقب المباراة إلى أنهم واجهوا في البطولة سوء توفيق منذ البداية بجانب صعوبة في بعض المباريات بسبب تراجع الجهد البدني للاعبين.

وأضاف مدافع الأهلي:"لقد حافظنا على تركيزنا أمام بورتو ولكن ما حدث هو سوء توفيق ويتواجد معنا منذ بداية البطولة ولكن لم يقصر أحد".

وأتم اللاعب صاحب الـ 26 عاماً تصريحاته بقوله:"جميع اللاعبين لم يقصروا حتى البدلاء، الكل كان يبذل أقصى جهد في الملعب، قدمنا مجهودا كبيرًا والحمد لله (مفيش نصيب نكسب)".

الأهلي كان قد تواجد في مجموعة ضمت كذلك ناديي: بالميراس البرازيلي المتصدر بـ 5 نقاط وإنتر ميامي الأمريكي الوصيف بالرصيد ذاته.

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