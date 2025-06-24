الاتحاد السكندري يكشف مدربه الجديد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الاتحاد إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع المدرب أحمد سامي لقيادة المهمة الفنية للفريق بالموسم المقبل 2025/26.

وأشار نادي الاتحاد، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن إتمام التعاقد جاء بعد الجلسة التي جمعت محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي وأحمد سامي؛ حيث تم الاتفاق على العديد من الأمور الخاصة بالفريق الأول.

وأوضح النادي السكندري أن مجلسه فوّض أحمد سامي لاختيار كامل تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي المعاون:"منحه هذه الصلاحية كاملة سيساهم في تعزيز الانسجام الفني والتجانس بين أفراد الجهاز بما ينعكس إيجابيًا على الفريق".

وكان نادي الاتحاد قد أنهى الموسم الماضي من الدوري في المركز السادس بمجموعة الهروب من الهبوط برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن مودن سبورت صاحب المركز الخامس.

ولا تعد هذه هي المهمة الأولى للمدرب أحمد سامي صاحب الـ 52 مع الأندية السكندرية فسبق وتولى مسؤولية تدريب نادي سموحة مرتين الأولى خلال الفترة من موسم 2019/20 حتى موسم 2021/22 والثانية من موسم 2022/23 حتى موسم 2024/25.

اقرأ أيضًا:

نجم الزمالك السابق: زيزو أفضل لاعب أهلاوي في المونديال

الأهلي يبدأ رحلة العودة للقاهرة بعد الخروج من كأس العالم للأندية