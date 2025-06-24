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الأهلي يبدأ رحلة العودة للقاهرة بعد الخروج من كأس العالم للأندية

03:24 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
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كتب- مصراوي:

بدأت بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي، في التحرك للعودة إلى القاهرة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، عقب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 وتزيل المجموعة بنقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة من بالميراس في الثانية.

وعلم موقع "مصراوي"، وفقا لمصدر مطلع، أن بعثة النادي الأهلي، تحركت من مقر الإقامة في نيويورك إلى المطار، من أجل العودة إلى القاهرة عن طريق ترانزيت في دبي.

وأوضح المصدر، أن البعثة تقرر أن تعود بنفس طريقة الذهاب، حيث تنزل ترانزيت في دبي، ومنها إلى مطار القاهرة، على أن تصل غدا الأربعاء.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

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