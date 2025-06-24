"حتى لو كسبنا 10-0".. تعليق ناري من شوبير على خروج الأهلي من المونديال

كتب- محمد خيري:علق الإعلامي أحمد شوبير، على خروج النادي الأهلي، من بطولة كأس العالم للأندية مبكرا، من دور المجموعات، رغم تقديم أداء جيد أمام بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة والتعادل معه 4\4.

قال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "مباراة الأهلي قدام بورتو مفيش أجمل من كده، الأربعة أهداف، حتى ضربة الجزاء، كانوا حلويين .. والماتش كان لازم يخلص بمكسب".

أكمل: "كانت مباراة في المتناول، وفوز في المتناول، وعجبني جدا تصرف ريبيرو.. أول ما حس بثغرة في وسط الملعب خرج حمدي فتحي ونزل أليو ديانج، ودي كانت جرأة تُحسب له".

وأضاف: "بس حتى لو كسبنا 10-0، مكناش هنتأهل، لأن بالميراس تعادل مع إنتر ميامي، والمفاجأة إن جمهور الأهلي راضٍ جدًا عن الأداء، لأنه بقاله كتير مفتقد الكرة الجميلة والهجومية".

وأوضح: "ريبيرو كسب ثقة الجماهير، لكن الهدف الرابع للأسف خسرك 50 مليون جنيه".

وتابع: "الأهلي كان حظه سيء جدا في البطولة.. ياسر إبراهيم أهم مدافع اتصاب، وقبله إمام عاشور، ووسام أبو علي جاب هاتريك وفجأة جاله شد وخرج بدري وهو كان في قمة تألقه ومروق عليهم برجله اليمين والشمال".

واختتم تصريحاته: "عندي تحفظ بسيط جدا في لقاء الأهلي وبورتو ليه خرجت محمد بن رمضان؟ حتى لو خرج في الدقيقة 87، وكان فاضل وقت قليل جدًا، ولو كنت عايز تنزل قفشة، نزله بس مش على حساب بن رمضان".