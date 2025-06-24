"مفيش مجانا".. جون إدوارد يصدم لاعبي الزمالك

كتب- محمد خيري:

بدأ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، سياسته الجديدة مع جميع لاعب الفريق، استعدادا للمرحلة المقبلة.

وكان نادي الزمالك، أعلن تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا، ومسؤولا عن ملف كرة القدم بالكامل نادي نادي الزمالك في المرحلة المقبلة.

وعلم موقع "مصري"، من مصدر مطلع، أن جون إدوارد، أخطر جميع لاعبي الزمالك، برفض الرحيل بشكل مجاني، والحصول على الاستغناء دون استفادة النادي ماديا.

وأضاف المصدر، أن جون علم أن هناك بعض اللاعبين، اتفقوا مع أندية، للرحيل بشكل مجاني، بعد تأكد رحيلهم بشكل رسمي وعدم احتياج النادي لهم، لعدم مشاركتهم في الفترة الماضية.

وأختتم المصدر، أن جون لديه ساسية، محددة نقلها لمجلس الإدارة، هي عدم رحيل أي لاعب بشكل مجاني، خاصة وأن النادي تعاقد معه بمقابل مادي، أو الاستفادة منه بالدخول ضمن الصفقات التبادلية التي يحتاجها النادي لتقليل المقابل المادي.