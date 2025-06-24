كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بنفيكا

- -
22:00

بايرن ميونيخ

كأس العالم للأندية

أوكلاند سيتي

- -
22:00

بوكا جونيورز

كأس العالم للأندية

بورتو

4 4
04:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"مفيش مجانا".. جون إدوارد يصدم لاعبي الزمالك

01:50 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إحماءات الزمالك (2)
  • عرض 7 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 7 صورة
    عمرو السيسي مع الفريق أثناء فترته مع الزمالك
  • عرض 7 صورة
    مران فريق الزمالك
  • عرض 7 صورة
    فريق الزمالك
  • عرض 7 صورة
    فريق الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

بدأ جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، سياسته الجديدة مع جميع لاعب الفريق، استعدادا للمرحلة المقبلة.

وكان نادي الزمالك، أعلن تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا، ومسؤولا عن ملف كرة القدم بالكامل نادي نادي الزمالك في المرحلة المقبلة.

وعلم موقع "مصري"، من مصدر مطلع، أن جون إدوارد، أخطر جميع لاعبي الزمالك، برفض الرحيل بشكل مجاني، والحصول على الاستغناء دون استفادة النادي ماديا.

وأضاف المصدر، أن جون علم أن هناك بعض اللاعبين، اتفقوا مع أندية، للرحيل بشكل مجاني، بعد تأكد رحيلهم بشكل رسمي وعدم احتياج النادي لهم، لعدم مشاركتهم في الفترة الماضية.

وأختتم المصدر، أن جون لديه ساسية، محددة نقلها لمجلس الإدارة، هي عدم رحيل أي لاعب بشكل مجاني، خاصة وأن النادي تعاقد معه بمقابل مادي، أو الاستفادة منه بالدخول ضمن الصفقات التبادلية التي يحتاجها النادي لتقليل المقابل المادي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك جون إدوارد أخبار الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

هبوط كبير للدولار مقابل الجنيه اليوم .. ما الأسباب؟
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"