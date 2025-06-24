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رد ساخر من أحمد بلال على ميدو: "معندناش أساسيات وتعادلنا مع بورتو"

01:24 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (6) (1)
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كتب- محمد خيري:

وجه أحمد بلال نجم الأهلي السابق، رسالة ساخرة، عقب تعادل النادي الأهلي مع بورتو البرتغالي، 4\4، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 وتزيل المجموعة بنقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة من بالميراس في الثانية.

وكتب "بلال" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بورتو تعادل مع الأهلي بصعوبة جدا ولعبيه والأهلي معندهاش أساسيات الكرة".

وأضاف: "تخيل يا مؤمن لو لعيبة الاهلي عندها الأساسيات، كان ايه اللي حصل .. قول يا ستاموني قول".

جدير بالذكر، أن أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، انتقد لاعبي الأهلي بشدة عقب الخسارة من بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية، قائلا: "لاعبي الأهلي ظهروا بشكل سيء جدا معندهمش أساسيات الكرة".

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الأهلي أحمد بلال ميدو النادي الأهلي كأس العالم للأندية بورتو
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