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"عبدالحفيظ" منفعلا على الهواء بعد المباراة: كيف يجلس نجم الأهلي على الدكة؟

01:10 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
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كتب- محمد خيري:

علق سيد عبدالحفيظ، نجم الأهلي السابق، على عدم مشاركة أليو ديانج، لاعب الفريق الأحمر، بشكل أساسي، في المباريات الماضية بكأس العالم للأندية.

وانفعل "عبدالحفيظ"، خلال تحليله للمباراة عبر قناة "إم بي سي مصر": "الأهلي قدم مباراة جيدة، وحقق إنجاز تاريخي بتسجيل أربع أهداف في فريق أوروبي، لكن لأ، أليو ديانج ميقعدش دكة لأي حد، لازم يشارك، لازم".

أكمل: "شفنا النهارده التحولات الهجومية السريعة، والأداء المميز في وسط الملعب، حاجة تفرح بصراحة".

واختتم تصريحاته: "ضيعنا تأهل تاريخي من دور المجموعات، بسبب إهدار الفرص السهلة، ولكننا أحرزنا 4 أهداف في فريق أوروبي خلال مباراة رسمية وده إنجاز تاريخي".

وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 وتزيل المجموعة بنقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة من بالميراس في الثانية.

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