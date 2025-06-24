أول رد فعل من شوبير على وداع الأهلي لكأس العالم للأندية

كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على خروج الأهلي من بطولة كأس العالم للأندية مبكرا وتحديدا من دور المجموعات.

وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 وتزيل المجموعة بنقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة من بالميراس في الثانية.

وكتب أحمد شوبير، عقب المباراة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شكراً جمهور الأهلي الكبير كانت هناك ملحمة في كل المباريات .. أسم الأهلي كبير ولدينا جمهور عظيم في كل مكان في العالم".

جدير بالذكر، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، عقب الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.