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"عاوزين ايه تاني".. تعليق ناري من الغندور على خروج الأهلي من المونديال

11:57 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (2) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (1) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (6) (1)
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    لقطات تبرز فرص الأهلي المهدرة أمام بورتو (4) (1)
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كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي خالد الغندور، على خروج الأهلي المبكر من بطولة كأس العالم للأندية، من دور المجموعات، بعد التعادل مع بورتو البرتغالي 4\4.

وقال الغندور، خلال فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الأهلي عمل ماتش كبير جدا جدا ووسام أبو علي عالمي ولكن بصراحة مش عارف لاعبي الأهلي دول عاوزين أيه، ده فريق بورتو مستسلم تماما".

أكمل: "مش عارف أشرف بن شرقي هيجيب جول أمتا ولا عمر كمال ولا جرادشار ولا أفشة، مش عارف بصراحة".

وأوضح: "الأهلي ضيع مليون دولار من أيده كانوا سهلين جدا بالفوز، رغم أنهم أحرزوا أربع أهداف، وخروج وسام طبعا فرق جدا".

واختتم تصريحاته: "لكن إيه خط الدفاع ده؟، النادي الأهلي بييجي فيه أهداف بسهولة جدا، وللأسف يتذيل مجموعته وخرج من البطولة، ودي حاجة تزعل بصراحة، انت ضيعت فوز تاريخي في البطولة".

وودع الأهلي بطولة كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 وتزيل المجموعة بنقطتين، بعد التعادل مع إنتر ميامي في المباراة الأولى والخسارة من بالميراس في الثانية.

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